In auto con la droga: nei guai 18enne a Centola E' stato beccato nei pressi della stazione con 57gr di hashish: denunciato

E' stato beccato, dai Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota e Centola-Palinuro, nei pressi della stazione di Centola con della droga in auto: nei guai 18enne di Camerota.

Nella sera del 7 novembre, nel corso dei controlli nei pressi della stazione, i militari hanno deferito in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti, il giovane trovato in possesso, nella sua auto, di circa 57 grammi di hashish.

A casa dei giovane, poi, è stato trovato del materiale per il taglio dello stupefacente, nonché un bilancino di precisione.