Ruba in un appartamento ad Angri, poi si dà alla fuga: arrestato 40enne L'uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione

Sono scattate le manette per un 40enne napoletano arrestato, ad Angri, per furto in abitazione dai carabinieri della stazione cittadini. I militari lo hanno intercettato subito dopo che questi aveva messo a segno un colpo all’interno di un appartamento del centro cittadino.

L'arresto

Durante la fuga, l'uomo ha anche provato a disfarsi della refurtiva, soldi ed oggetti in oro poi recuperati dai militari dell’Arma e riconsegnati al legittimo proprietario.

Dopo l’esito del rito per direttissima, l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione in carcere presso la casa circondariale di Salerno.