Stroncato da un malore, muore mentre va in cerca di funghi La vittima è un 79enne cilentano

Tragedia nel pomeriggio a Laurino, dove un uomo di 79 anni è deceduto in località "Pruno". L'anziano, che si trovava in compagnia di un amico, è stato stroncato da un malore mentre andava alla ricerca di funghi.

A far scattare l'allarme è stato proprio la persona che si trovava con lui: sul posto i sanitari del 118 e l'eliambulanza. Inutili, purtroppo, i soccorsi: per il 79enne non c'è stato nulla da fare.