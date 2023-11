Danneggia sei auto e si lancia nel vuoto alla vista dei carabinieri, è grave L'episodio al rione Carmine di Salerno. L'uomo è ricoverato in coma presso l'ospedale Ruggi

Danneggia sei auto in sosta in un parcheggio a Salerno, nel rione Carmine, poi, alla vista dei carabinieri, nel tentativo di fuggire, si lancia in una strada sottostante facendo un volo di una decina di metri.

E' ricoverato in coma, presso il reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi” di Salerno, l’uomo, trovato privo di documenti, che, nella notte tra sabato e domenica, si è reso protagonista dell'episodio. Si tratterebbe di un cittadino straniero.

Tra i danni riscontrati dai proprietari delle vetture parcheggiate tra via Raffaele Cavallo e via Salvatore Calenda, nell’area di sosta situata sotto al viadotto dell’autostrada, lunotti in frantumi e specchietti retrovisori rotti. Nulla, invece, e' stato rubato. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza l'uomo al Ruggi d’Aragona, dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno.