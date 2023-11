Ubriaco aggredisce la ex compagna: 50enne rumeno arrestato a Salerno L'uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento

La notte del 20 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne rumeno, per atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, sebbene fosse già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, in stato di ubriachezza avrebbe aggredito la vittima.