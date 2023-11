Muore a 11 anni stroncato dalla leucemia fulminante: tragedia a Centola Proclamato il lutto cittadino. Il cordoglio del Comune: "Da oggi un angelo in più veglia su di noi"

La comunità di Centola è sotto choc per la morte del piccolo Angelo, di soli 11 anni, morto a casa di una leucemia fulminante. Dolore e lacrime nel comune cilentano per la giovanissima vita spezzata.

Dopo un trasferimento d’urgenza al nosocomio di Vallo della Lucania, il giovane era ricoverato da qualche giorno presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dopo che aveva accusato un malore nei giorni precedenti. Purtroppo oggi è sopraggiunto il decesso.

Il cordoglio dell'amministrazione, proclamato lutto cittadino

L'amministrazione del comune cilentano ha affidato ai social il suo messaggio di dolore: "Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza tutta si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Luongo per la perdita del caro Angelo. Il senso di smarrimento e di sgomento dinanzi al triste evento ha pervaso la comunità di Centola, lasciandola attonita".

Il primo citttadino ha quindi proclamato il lutto cittadino per i giorni 22 e 23 novembre.

"Grazie Angelo per la sensibilità, la generosità e l’amore che in questi anni hai regalato alla nostra comunità. Da oggi un angelo in più veglia su di noi", il cordoglio dell'amministrazione.