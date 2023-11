Rubano tre bici elettriche in Costiera Amalfitana: arrestati Uno è finito in carcere, un altro agli arresti domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di S.R. (in carcere) e M.E. (domiciliari) per furto aggravato in concorso. Secondo l'ipotesi accusatoria il 6 agosto scorso i due si sarebbero impossessati di tre biciclette elettriche ad Atrani, Amalfi e Conca dei Marini.