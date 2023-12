Auto contro scooter, incidente mortale ad Angri: muore 58enne Sequestrati i due mezzi, indagano i carabinieri

Ancora un incidente mortale in provincia di Salerno. A perdere la vita, ieri sera, ad Angri, un 58enne che viaggiava a bordo di uno scooter. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo a due ruote sul quale viaggiava l'uomo si è scontrato contro un'auto.

Il fatale schianto è avvenuto in via dei Goti. L’uomo, stando a quanto si apprende, è morto sul colpo.

Nonostante, infatti, l'immediato arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rilevato vano. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed accertare le responsabilità.