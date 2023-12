Atti osceni nell'auto davanti alla villa comunale: arrestato un uomo Sorpreso dagli agenti della municipale di San Valentino Torio in viale Unità d'Italia

Nel pomeriggio di ieri sono scattate le manette per un uomo, a San Valentino Torio, scoperto dagli agenti della Polizia Locale, diretti dal Comandante Giovanni De Caro, intento a praticare, nella sua auto, agli atti osceni in luogo pubblico.

Gli agenti hanno organizzato un vero e proprio appostamento, attirando in trappola l'uomo, che spesso si recava da solo presso Viale Unita’ d’Italia (area esterna della Villa Comunale) e praticava atti osceni, arrestandolo in fragranza di reato.

L'uomo è stato consegnato e denunciato ai carabinieri della stazione locale, a seguito di redazione di verbale di constatazione di reato.

Il sindaco Strianese: Operazione importante

"L’azione degli agenti della nostra polizia locale - ha detto il sindaco Michele Strianese - si è svolta tenendo conto delle segnalazioni fatte dai cittadini che piu’ volte hanno intravisto l’ uomo, in quel luogo, perpetrare il reato. Si tratta di un risultato importante visto che l' area in oggetto è frequentata da tanti cittadini ma soprattutto da bambini e famiglie soprattutto il sabato pomeriggio per il catechismo.

Ringrazio e mi complimento sinceramente con il Comandante Giovanni De Caro e con tutti i nostri agenti di Polizia Locale che hanno partecipato all' importante operazione, che si assomma all' ottimo lavoro che stanno realizzando, insieme agli altri agenti non presenti oggi, sul fronte della viabilita' e della sicurezza urbana".