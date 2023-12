Lotta alla droga in provincia di Salerno: arrestate quattro persone ad Eboli Beccato con 32 gr di hashish: in manette un uomo anche a Pontecagnano

Lotta alla droga in provincia di Salerno, arrestate dai carabinieri 5 persone per spaccio.

La notte del 3 dicembre sono scattate le manette per C.D., V.P., S.P. e M.P. in quanto individuati nell’atto di cedere sostanza stupefacente a terze persone. In azione i Carabinieri del Nudeo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli.

Nel corso della perquisizione personale i quattro sono stati trovati in possesso di crack, cocaina e hashish per un peso complessivo di circa 48 grammi, suddivisa in dosi, e 325 euro in contanti.

Un arresto a Pontecagnano

II 30 novembre, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente K.M., in quanto, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 32 grammi di hashish.