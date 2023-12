"La mia bimba ricoverata in rianimazione perché il pediatra non l'ha visitata" La denuncia di due genitori battipagliesi: la piccola ora è al Santobono

"Solo ora, dopo una notte insonne passata in auto insieme a mia moglie, ho un minimo di lucidità per raccontare e denunciare via social la negligenza di uno pseudo pediatra". Comincia così il messaggio scritto da un 46enne di Battipaglia. Lo sfogo di un padre che ha raccontato le peripezie vissute nelle ultime ore.

La figlia, di 19 mesi, aveva respiro affannoso e sembrava poco vigile: di qui la decisione dei genitori di portarla al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia.

"La piccola viene accolta in modo amorevole dagli infermieri, mentre del pediatra ancora nulla - lo sfogo social del papà -. Nel frattempo arriva una bimba che, poverina, anche lei non stava benissimo e vomita davanti all'ingresso dello studio dove eravamo in visita".

E' qui che i genitori vengono invitati a lasciare lo studio, per dare la priorità all'altra piccola paziente. Usciti dall'ospedale, avvertono i carabinieri e portano la bimba al pronto soccorso del Ruggi di Salerno, dove la piccola viene sottoposta ad ossigenoterapia. La situazione però non migliora, tanto che nella notte si rende necessario il trasferimento al Santobono di Napoli, dove la bimba è in rianimazione.