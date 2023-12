Tenta il "cavallo di ritorno": arrestato 51enne di San Valentino Torio In manette per estorsione, furto aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di armi

Aveva tentato il "cavallo di ritorno" pretendendo del denaro per riconsegnare al proprietario un bene che aveva rubato, sono scattate le manette per un 51enne di San Valentino Torio arrestato, questa mattina, dai carabinieri, per estorsione, furto aggravato, minaccia aggravata e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

I militari della Stazione cittadina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di M.A. emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore.

L'arresto

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe appropriato di un bene costringendo il proprietario a consegnargli una somma di danaro per riaverlo. Al momento dello scambio, M.A. avrebbe avanzato ulteriori richieste di danaro, ma al rifiuto da parte della vittima, lo avrebbe minacciato di morte con un coltello serramanico, minacciando inoltre il titolare dell’attività commerciale dove si erano incontrati, intervenuto per sedare la discussione.

Per il 51enne, già sottoposto ad indagini preliminari in relazione a diversi episodi di furto di carburante, sono quindi scattati gli arresti domiciliari.