Salerno, incidente mortale in litoranea: uomo travolto ed ucciso L'impatto è avvenuto intorno alle 23 di ieri, indagini in corso dei carabinieri

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Salerno. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, poco dopo le 23, lungo la litoranea che collega Salerno con Pontecagnano Faiano. A perdere la vita un uomo che è stato travolto mentre attraversava. L'incidente si è verificato nei pressi del Villaggio del Sole. Inutili i soccorsi. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto che hanno provocato la morte dell'uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia che proveranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è la prima volta, purtroppo, che lungo la litoranea di Salerno si verificano incidenti mortali. Non a caso amministratori del territorio ed associazioni che si occupano di sicurezza stradale hanno più volte sollecitato interventi per la messa in sicurezza di quell'arteria.