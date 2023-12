Salerno, ennesimo incidente all'incrocio di Corso Garibaldi Una persona ferita in maniera non grave

E' uno degli incroci più a rischio della città, già teatro di tanti incidenti - molti dei quali anche gravissimi. L'ultimo sinistro è avvenuto stamattina.

Tra Corso Garibaldi e via Dei Principati due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Probabile che uno dei veicoli non abbia rispettato la precedenza: nel sinistro si registra un ferito, per fortuna in maniera non grave.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Salerno, per i rilievi, ed il personale di Strade sicure.