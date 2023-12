Violenza sulle donne, a Salerno oltre 55 uomini nel mirino della questura Non solo il "codice rosso": si prova a dare risposte concrete alle richieste di aiuto

Dall'inizio del 2023 sono 55 gli ammonimenti adottati dal questore di Salerno per il reato di atti persecutori o violenza domestica. In particolare, sono 31 i provvedimenti adottati per atti persecutori e 24 quelli per violenza domestica. Nel primo trimestre del 2023 sono state inoltre 5 le sospensioni di patenti emesse dalla Prefettura di Salerno dopo una valutazione dei fatti oggetto di violenza nonché del contesto lavorativo e familiare degli ammoniti. E' quanto emerge dai dati forniti dalla questura salernitano.

Gli agenti guidati dal questore Giancarlo Conticchio in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. "L'allarme sociale destato da quotidiani episodi riconducibili al fenomeno della violenza di genere intesa come violenza psicologica, fisica, sessuale, economica, perpetrata in particolare nei confronti delle donne, ha accresciuto l’attenzione rivolta al contrasto di tale complesso fenomeno criminale e alla necessaria tutela delle vittime. A tal scopo, oltre agli interventi di natura legislativa come la legge sul cosiddetto 'codice rosso', che ha determinato un’accelerazione alle indagini su questa tematica, sono state perfezionate le procedure del 'pronto intervento' degli operatori della Polizia di Stato, ma soprattutto, si è consolidato il ricorso a importanti strumenti di prevenzione, in primis i provvedimenti monitori di esclusiva competenza del questore quali l’ammonimento per il reato di atti persecutori e l’ammonimento per violenza domestica".

Diversi gli strumenti che la legge fornisce agli investigatori: l'ammonimento e la diffida sono tra questi.