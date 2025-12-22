Salernitana, Knezovic: "Orgoglioso del lavoro fatto". Il Cerignola lo cerca Il trequartista piace in Puglia con il club granata che strizza l'occhio a Ruggiero

"Chiudiamo il girone d’andata con una vittoria importante. Orgoglioso del lavoro fatto, della squadra e del percorso che stiamo costruendo. Ora un breve riposo per ricaricare le energie. Sentire il vostro sostegno ci spinge a dare sempre di più". Borna Knezovic lancia messaggi al miele. Dopo il successo sul Foggia, nella sfida che lo ha visto ritornare titolare oltre un mese dopo l'ultima volta (era la sfida con il Crotone del 10 novembre), il centrocampista croato non è riuscito ad incidere. Sprazzi della sua tecnica sopraffina e del suo mancino educatissimo non mancano, eppure manca continuità di prestazione, soprattutto nelle due fasi, fondamentale per l'equilibrio dell'idea tattica di Giuseppe Raffaele.

Il Cerignola bussa alla porta

In estate la Salernitana aveva spuntato una valorizzazione dal Sassuolo che sul trequartista punta tanto, rifiutando anche offerte importanti arrivate dall'estero: 5mila euro per scaglioni di presenze da almeno 45 minuti e dalla decima in poi, con scatti da 5mila a 15, 20, 25, 30 partite. Negli ultimi giorni, l'Audace Cerignola ha bussato alla porta del direttore sportivo Daniele Faggiano e dell'entourage del calciatore. In Puglia avrebbe chance di titolarità e soprattutto di continuità che a Salerno, dopo l'inizio sfavillante, ha perso dopo l'ingresso prepotente nelle rotazioni di Tascone. La Salernitana ragiona, strizza l'occhio a Zak Ruggiero, classe 2001, che Raffaele conosce bene.