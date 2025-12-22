Salernitana, allarme Inglese e Anastasio. E papà Tosto osserva i granata Il tecnico non nasconde la preoccupazione per la punta e il difensore. Tosto si avvicina

I tempi di recupero sono incerti. Giuseppe Raffaele non ci gira intorno sulle condizioni di Roberto Inglese. I problemi alla schiena che attanagliano il capitano della Salernitana da settimane sono esplosi nel pre-Picerno. Il fisico della punta ha chiesto riposo, strategia scelta anche dallo staff medico per evitare di sovraccaricare e correre rischi ancora più pericolosi. Il club aveva parlato di esami nei prossimi giorni, la sensazione è che per Inglese servirà valutare la situazione di giorno in giorno, con Siracusa che al momento è tappa nonché obiettivo lontanissimo.

Pit-stop anche per Anastasio

La preoccupazione di Raffaele è legata ovviamente alle condizioni di Inglese ma anche a quella di Armando Anastasio, costretto a dover tirare anche lui il freno. “Lo stop di Inglese certamente mi preoccupa, ha giocato stringendo i denti, l’ho fatto anche riposare. Ora si è fermato, aspettiamo come si evolve, anche per Anastasio che oggi è rimasto in panchina. Io apprezzo che i calciatori, nonostante le difficoltà, vadano in campo. In certe piazze è più facile dire: “Non sto bene”. Invece apprezzo molto quando si va oltre le difficoltà”. Ora ci sarà la pausa forzata per ricaricare le pile, poi si valuterà.

Tosto senior sugli spalti

Urge dunque sistemare con l’ausilio del mercato un pacchetto arretrato che senza Anastasio, Cabianca, Frascatore e Coppolaro, in tribuna, ha potato contare solo su Matino e Golemic, con il baby Barzagli unica soluzione in caso di estrema urgenza (più volte sfiorata per i ripetuti problemi alla caviglia sinistra per Matino). Sugli spalti dell’Arechi era presente anche Vittorio Tosto, tra i calciatori più amati della storia recente della Salernitana. Uno sguardo alla squadra, una chiacchierata con il ds Faggiano. La Salernitana ha il “sì” dell’Empoli per suo figlio Lorenzo, pronto a trasferirsi in prestito. Serve il via libera definitivo: il club granata ci punta con forza.