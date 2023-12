Blitz dei Nas al mercato ittico di Salerno: evidenziate diverse irregolarità I controlli dei carabinieri: sequestrati anche sette chili di prodotto non tracciato

Controlli dei carabinieri nel mercato ittico di Salerno. I militari del Nucleo anti sofisticazione hanno effettuato una serie di verifiche con il supporto della compagnia cittadina e del personale dell’Azienda sanitaria.

Quattro le diffide impartite dagli investigatori: in particolare, le società finite nel mirino hanno evidenziato – secondo la ricostruzione dell’Arma – varie carenze, tra cui il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo, l’insufficienza di armadietti per il personale e scarsa igiene in uno dei magazzini.

A carico di un ambulante è stato disposto il sequestro di sette chili di prodotti iittici privi di tracciabilità, e contestualmente è stata comminata una sanzione amministrativa di 1500 euro.

I Nas di Salerno hanno fatto sapere che i controlli sui prodotti alimentari saranno ulteriormente rafforzati in vista delle festività natalizie.