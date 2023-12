Truffa un'anziana: "Suo figlio ha avuto un incidente", finisce ai domiciliari Arrestato un uomo a Giffoni Valle Piana: si sarebbe fatto consegnare 1.300 euro in contanti e oro

"Suo figlio ha avuto un incidente", ma era tutta una truffa. In manette un uomo a Giffoni Valle Piana. G.A., queste le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri lo scorso 14 dicembre poichè accusato di truffa aggravata.

Secondo quanto ricostruito l'uomo, lo scorso agosto, con la classica scusa del figlio coinvolto in un incidente stradale, si sarebbe fatto consegnare da un’anziana la somma di 1.300 euro in contanti, ma anche monili in oro, il tutto per evitare azioni legali nei confronti del giovane.

L’ordinanza di custodia cautelare personale è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura. L'uomo è finito ai domiciliari.