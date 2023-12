Qualifiche fasulle per lavorare nella scuola: scacco ai "furbetti" dei diplomi Le indagini tra Salerno e Udine: 39 indagati, danno erariale da 2 milioni di euro

Diplomi fasulli per accumulare punteggio e scalare le graduatorie per un posto nella scuola. La provincia di Salerno ancora al centro di una serie di indagini in tutta Italia sui titoli di studio.

La guardia di finanza di Udine ha portato a termine l’operazione ribattezzata “DiplomATA”: 39 le persone indagate per false attestazioni di titoli culturali, professionali o di servizio per entrare negli istituti scolastici in qualità di personale Ata. In azione le fiamme gialle della compagnia di Cividale del Friuli.

I fatti contestati risalgono al periodo 2018-2022: stimato un danno erariale di 2 milioni di euro.

Quasi la metà delle persone assunte risultavano diplomate presso quattro istituti scolastici della Campania: titoli mai conseguiti, secondo i finanzieri, o illegittimi.

Sotto la lente d’ingrandimento un istituto paritario salernitano, che avrebbe indicato un numero progressivo di titoli di studio già associato ad altri studenti. Fittizie anche le attestazioni di lavoro post-diploma, mai eseguite.

Gli istituti scolastici hanno già avviato la risoluzione dei contratti di lavoro con gli indagati: parallelamente all’inchiesta penale c’è quella della Corte dei conti sul contestato danno erariale da 2 milioni di euro.