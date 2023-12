Salerno, sos violenza sulle donne: 16 misure soltanto nelle ultime 3 settimane Il comandante provinciale dei carabinieri: "E' fondamentale denunciare tempestivamente"

In provincia di Salerno soltanto nelle ultime tre settimane sono state eseguite dai carabinieri 16 misure cautelari personali nei confronti di altrettanti uomini autori di violenza. Un dato allarmante, evidenziato dal comandante provinciale Filippo Melchiorre in occasione di un incontro dedicato al tema della violenza sulle donne, organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno con la collaborazione dell’associazione Differenza Donna.

"Indubbiamente è un dato che deve far riflettere", ha ammesso il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno. "L'aspetto della denuncia è fondamentale, tutti i fatti tragici che si sono verificati in Italia negli ultimi mesi hanno, sicuramente, creato una specifica attenzione e una specifica sensibilità". E' anche per questo che i carabinieri di Salerno hanno voluto organizzare un apposito incontro sil tema. "Siamo qui, con una collaborazione con l'associazione Differenza Donna, per verificare e approfondire insieme le novità normative dell'ultimo provvedimento legislativo sulla tematica della violenza contro le donne. Gli episodi ci sono e quello che sta emergendo, ma lo sapevamo, è l'importanza della tempestività della denuncia, del contatto e della rete che deve essere presente tra tutti gli attori coinvolti nell'evento, quindi centri antiviolenza e i pronto soccorso che possono essere un altro momento di contatto della vittima con le istituzioni".