Il supermarket della droga in casa: spacciatore arrestato dai carabinieri Eroina, cocaina, crack e hashish

Un'altra persona arrestata con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno beccato I.S.

In casa l'indagato aveva un vero e proprio supermarket della droga: sequestrati poco meno di 130 grammi tra cocaina, eroina, hashish e crack.

In casa i militari hanno inoltre trovato 1135 euro in contanti (ritenuto provento di spaccio), un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.