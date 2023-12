Picchia, perseguita e minaccia l'ex moglie: nei guai un 41enne In azione i carabinieri di Nocera Superiore

Picchia e perseguita la sua ex moglie. Il 14 dicembre i carabinieri della stazione di Nocera Superiore hanno eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal gip del tribunale su richiesta della Procura, nei confronti del 41enne A.P..

I dettagli

L'uomo è accusato di maltrattamenti nei confronti di parenti o conviventi e lesioni personali aggravate e atti persecutori verso la sua ex moglie. In seguito alle indagini i carabinieri della locale stazione avrebbero ricostruito quanto messo in atto dall'indagato: minacce continue, percosse, violenza fisica e psicologica. Il 41enne più volte si sarebbe apostato nei pressi della casa della donna seguendola.