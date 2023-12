Perseguita l'ex compagna, colpendola con un coltello: arrestato Il 51enne è stato portato in carcere a Salerno

I carabinieri della stazione di Nocera Inferiore il 14 dicembre scorso hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura nei confronti di un 51enne nocerino, condannato in via definitiva a tre anni e nove mesi di reclusione per atti persecutori, lesioni aggravate, porto abusivo di armi e porto di oggetti atti a offendere nei confronti dell'ex compagna.

Il 51enne, non accettando la fine della relazione avrebbe perseguitato la donna, seguendola durante i suoi spostamenti, picchiandola e colpendola con un coltello. L'arrestato è stato portato in carcere a Salerno.