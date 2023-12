Tragedia ad Amalfi, precipita dal terzo piano di casa sua: muore una donna La tragedia si è consumata, intorno alle 3 della scorsa notte, nel centro storico

Precipita dal balcone di casa sua: muore una donna ad Amalfi. Tragedia nella notte nel comune della Divina, erano da poco passate le tre quando una donna, di 43 anni, è precipitata dal balcone al terzo piano della propria abitazione, in via Pietro Capuano, nel centro storico.

Per la 43enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Stando a quanto si apprende la donna, nubile, che viveva con i genitori, soffriva disturbi della personalità.

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. L'ipotesi più verosimile à quella del gesto estremo.