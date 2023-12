Cava de' Tirreni, furti a raffica: cittadini e amministratori preoccupati Negli ultimi giorni molte abitazioni sono finite nel mirino dei malviventi

"I furti in abitazione che si stanno verificando in città negli ultimi tempi, stanno causando allarme e preoccupazioni. Le forze dell'ordine sono impegnate a individuare questi malviventi particolarmente esperti che, con molta probabilità, fanno parte di una più estesa organizzazione malavitosa che opera non solo a Cava de' Tirreni, ma in tutta la regione, con azioni mirate ad un maggiore controllo del territorio ed alla prevenzione". E' quanto si legge in una nota del comune.

"Siamo in costante contatto con la Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza - afferma l'assessore alla Polizia Locale Germano Baldi - naturalmente ci sono attività che per la loro natura non possono essere divulgate. Come amministrazione abbiamo messo a disposizione anche il Corpo della Polizia Locale, per una attività sinergica e collaborativa per contrastare questo fenomeno che ciclicamente si ripresenta sul territorio cavese. Una più intensa operazione di polizia con ulteriore personale specializzato è in campo per particolari attività di controllo. Raccomandiamo di evitare iniziative spontanee di ronde che sono pericolose ed illegali e che rischiano di generare confusione e ingiusticati allarmi, come peraltro già verificatosi con post sui social rivelatisi infondati", le parole dell'esponente della giunta metelliana.