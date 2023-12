Rapina in una farmacia a Sala Consilina: è caccia al bandito Dopo essersi fatto consegnare l'incasso, l'uomo è fuggito facendo perdere le sue tracce

Rapina in una farmacia di Sala Consilina. Questa mattina, un uomo armato e con il volto travisato è entrato nell'esercizio di Piazza Umberto I, in pieno centro città, e si fatto consegnare l'incasso presente in cassa.

Dopo essersi fatto consegnare il denaro, circa 500 euro, il malvivente è poi fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire all'autore della rapina.