Tar Salerno, il presidente Pasanisi saluta: guiderà il tribunale veneto In quattro anni le performances dell'ufficio giudiziario sono notevolmente migliorate

Leonardo Pasanisi, presidente della sezione di Salerno del Tar Campania, è stato nominato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nuovo presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, entrando in carica il prossimo 20 gennaio.

Il presidente Pasanisi si è insediato a Salerno il 22 novembre 2019, trovando un ufficio giudiziario notevolmente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze di giustizia del territorio, in quanto composto da due sole sezioni interne con sette magistrati in totale e con un arretrato pendente di ben 6.330 ricorsi.

Attualmente lascia al suo successore (di cui al momento non si conosce il nome, essendo ancora in corso la relativa procedura di nomina da parte del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa), un ufficio giudiziario implementato da una terza sezione interna e da ulteriori sei magistrati (per un totale di tredici magistrati) e con un arretrato pendente ridotto a 1.781 ricorsi, ritornato altamente efficiente e competitivo, in grado di realizzare negli ultimi due anni le massime percentuali di abbattimento dell’arretrato dell’intera giustizia amministrativa (tra l’altro, con il pieno e totale raggiungimento, con quattro anni di anticipo rispetto alle date prefissate, degli obiettivi di riduzione dell’arretrato Pnrr, vale a dire dei ricorsi proposti prima del 31 dicembre 2019, che sono stati addirittura pressoché azzerati).

Il raggiungimento di tutti gli obiettivi normativamente prefissati a livello normativo nazionale ed europeo è stato reso possibile, in questi quattro anni di sua presidenza, grazie ad una rinnovata motivazione e condivisione di intenti di tutti i componenti della Sezione Staccata, ad una capillare e laboriosa attività di studio e di organizzazione, ad una interlocuzione costante con gli avvocati del Libero Foro, dell’Avvocatura dello Stato e degli Enti pubblici ed alla proficua collaborazione con tutte le Istituzioni pubbliche. La presidenza Pasanisi è stata inoltre caratterizzata da fecondi rapporti con il mondo scientifico ed accademico, essendo stati realizzati a Salerno, sotto l’egida del Tar Salerno, importanti convegni di rilevanza nazionale (14 dicembre 2020 sui dieci anni del codice del processo amministrativo, 1° ottobre 2022 sulle concessioni demaniali marittime, 8 giugno 2023 sulle interdittive antimafia), fino al primo convegno nazionale della Giustizia Amministrativa (organizzato a Ravello il 27/28 ottobre 2023 sui diritti e gli interessi fondamentali).

Tra le varie iniziative assunte dal presidente Pasanisi, occorre annoverare, infine, quella riguardante la proposta di riforma normativa delle Sezioni Staccate, nel senso del riconoscimento formale della loro piena autonomia rispetto ai Tribunali amministrativi aventi sede nel capoluogo di regione, che è stata immediatamente recepita da giuristi e politici a livello locale e nazionale ed ha trovato sbocco in tre analoghi disegni di legge attualmente pendenti in Parlamento (due al Senato e uno alla Camera).