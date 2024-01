Incendio a Ogliara: intervengono polizia municipale e vigili del fuoco Le fiamme si sono sviluppate in un fondo agricolo abbandonato dove la gente gettava rifiuti

Il 23 dicembre scorso la polizia municipale di Salerno è intervenuta in via della Sanginella, ad Ogliara, in ausilio dei vigili del fuoco presenti sul posto per sedare un incendio.

Le fiamme sono divampate in un fondo incolto di circa 400 metri quadri, l'area è abbandonata e si è trasformata in una discarica a cielo aperto, trovati una serie di rifiuti. L'intera superficie è stata sottoposta a sequestro per interdire l'accesso preservare le caratteristiche.