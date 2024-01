Pagani: commando armato assalta distributore di farmaci, 20mila euro di danni Sulle tracce dei malviventi i carabinieri

Un commando armato di 5 persone incappucciate ha assaltato il distributore esterno di farmaci della farmacia Borrelli, in via De Gasperi, a Pagani. Il raid è stato messo a segno alle 4,20 de mattino. I malviventi hanno portato via il denaro, circa mille euro, ma la perdita maggiore si è avuta per i gravi danni al distributore, quantificati in circa 20mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nocera Inferiore. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza che avrebbero ripreso quanto accaduto e potrebbero ora fornire dettagli importanti per risalire all'identità dei banditi. I militari sarebbero già sulle tracce di un'auto.