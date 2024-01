Sbarco migranti a Salerno, fermati due presunti scafisti di 20 e 17 anni Operazione di Guardia di Finanza e Polizia di Stato dopo lo sbarco dalla Open Arms

Dopo lo sbarco dei 60 migranti avvenuto ieri pomeriggio al porto di Salerno, nella notte Polizia e Guardia di Finanza hanno fermato due presunti scafisti. Si tratta di un 20enne e di un 17enne egiziano, indagati per aver favorito l’ingresso illegale nel territorio nazionale di altri loro connazionali.

I due, secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari - che dovrà essere sottoposta alla convalida del Giudice per le Indagini Preliminari entro le prossime 48 ore e successivamente al vaglio dibattimentale -, avrebbero condotto un’imbarcazione di fortuna partita dalle coste libiche con a bordo 6 cittadini egiziani, gestendo le fasi della traversata e richiedendo l’intervento dei soccorsi in acque extraterritoriali per mezzo di un cellulare satellitare.

I 6 migranti sono stati poi tratti in salvo dalla motonave “Open Arms”, insieme ad altri 54 stranieri rintracciati su di una seconda imbarcazione di fortuna.