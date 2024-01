Attraversa binari in scooter, investito e ucciso da treno della Circumvesuviana Morto un ragazzo: l'incidente al passaggio e livello sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino

Tragedia sulla linea ferroviaria della Circumvesuviana sulla tratta Torre Annunziata-Poggiomarino: in serata un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno tra Scafati e Boscoreale.

L'incidente tra le stazioni di San Pietro e Cangiani: stando ad una prima ricostruzione, la vittima avrebbe attraversato i binari in scooter, ma è stato travolto dal treno che sopraggiungeva.

L'Eav ha fatto sapere che il passaggio a livello era provvisto di segnalamento ottico e acustico e risultava regolarmente funzionante.

Sul posto le forze dell'ordine per le indagini: la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto.

Disagi inevitabili per la circolazione ferroviaria: la tratta è stata interrotta, l'Eav ha istituito un servizio sostitutivo.