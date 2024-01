Maltrattamenti sull'ex fidanzata: scatta il braccialetto elettronico Nei guai un 52enne di Pagani

Non accettava la fine della loro relazione, un 52enne di Pagani è stato denunciato dalla sua ex fidanzata. I carabinieri della locale tenenza hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emessa su richiesta della procura dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, per atti persecutori. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia della donna.