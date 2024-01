Scafati: arrestato presunto pusher dai carabinieri Il 56enne è stato trovato in possesso di 81 grammi di hashish

Il 27 gennaio scorso a Scafati i militari della locale tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 56enne del posto.

L'arresto

I carabinieri avrebbero trovato, nel corso di un controllo personale e domiciliare dell'indagato, 81 grammi di hashish suddiviso in dosi e il materiale per il confezionamento della sostanza nonchè un bilancino di precisione. Per l'indagato è stato disposto il divieto di dimora a Scafati.