Indagine della Procura sugli appalti, Alfieri: presto sarà tutto chiarito Il sindaco di Capaccio e presidente della Provincia: piena fiducia nella magistratura

«Cielo sereno non teme tempesta. Esprimo piena fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti con la certezza che presto si farà chiarezza nell'interesse mio, degli enti che amministro e dei cittadini che ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia». Nelle ore in cui la guardia di finanza del comando provinciale di Salerno - su delega della Procura - ha acquisito documenti negli uffici della Provincia, al Comune di Capaccio e presso lo studio privato ad Agropoli, Franco Alfieri non resta in silenzio.

Il sindaco e presidente della Provincia si dice sereno e fiducioso che sarà chiarita ogni cosa: «Continua il mio impegno come sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno con la dedizione, la determinazione e la tenacia che da sempre mi appartengono e da sempre contraddistinguono il mio agire», assicura Alfieri.