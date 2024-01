Inchiesta su appalti: Finanza in Provincia, a Capaccio e allo studio di Alfieri Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti ed effettuato perquisizioni

Mattinata di perquisizioni ed acquisizione di atti per i militari della Guardia di Finanza di Salerno. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Salerno, hanno prelevato una serie di documenti presso la sede della Provincia di Salerno, al Comune di Capaccio Paestum e presso lo studio legale di Franco Alfieri, nel comune di Agropoli. L'amministratore del Partito Democratico, infatti, ricopre sia la carica di sindaco nella città dei templi che quella di presidente della Provincia di Salerno. Al momento non si conoscono i dettagli dell'indagine che, da quanto si è appreso, riguarderebbe un appalto. Gli accertamenti sono andati avanti per diverse ore: a Palazzo Sant'Agostino i finanzieri, arrivati intorno alle 7.30, sono rimasti per tutta la mattinata nella stanza del presidente, senza richiedere ausilio ai funzionari di altri uffici. Contemporaneamente sono stati eseguiti accertamenti ad Agropoli, presso lo studio legale di Alfieri e in Comune a Capaccio Paestum. L'amministratore in mattinata ha avuto un rapido confronto con il suo avvocato al quale ha comunicato che era in corso l'attività da parte della Finanza. In passato Alfieri era stato coinvolto in un'inchiesta per voto di scambio politico mafioso che, successivamente, è stata archiviata.