Due minorenni rubano 9 auto nel salernitano: in azione i carabinieri E' successo nei Comuni di Salerno, Pontecagnano, Baronissi, Roccadaspide e Castel San Giorgio

Il 30 gennaio scorso i carabinieri di Baronissie e di Mercato San Severino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, in Istituto di Pena Minorile, nei confronti di due giovani indagati, così come disposto dal gip del tribunale per i minorenni di Salerno.

I due ragazzi risultano gravemente indiziati per aver commesso tra novembre e dicembre 2022 a Salerno, Pontecagnano, Baronissi, Roccadaspide e Castel San Giorgio bel 9 furti di auto, aggravati dalla violenza sulle cose e dall'esposizione dei beni alla pubblica fede.