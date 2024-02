Si finge un corriere e tenta di truffare un'anziana: arrestato L'uomo aveva chiesto 2.100 euro per la consegna di un pacco al nipote

Ieri a Contursi Terme i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato, per truffa aggravata, E.D., le iniziali del suo nome. Spacciandosi per corriere avrebbe tentato di farsi consegnare da un'anziana del posto 2.100 euro, necessari per la consegna di un pacco destinato al nipote.