Due minori tentano un furto in casa armati di machete: arrestati Si tratta di un 15enne e di un 17enne, entrambi di origine tunisina

Due ragazzi minorenni, di 15 e 17 anni, entrambi di origini tunisine, sono stati arrestati dai Carabinieri per un tentato furto in casa. I militari sono intervenuti in centro cittadino perché allertati da un residente che, grazie alle telecamere di sicurezza a circuito interno nell'abitazione, si è accorto della loro presenza.

I giovani hanno cercato di entrare in casa, superando un cancello e tentando di raggiungere la porta, danneggiando il vano ascensore per raggiungere l'appartamento. Erano entrambi armati di coltello e machete. Dopo l'arresto sono stati portati in un centro di accoglienza a Salerno e davanti al giudice per i minorenni. Nella struttura hanno causato danni e resistito agli agenti nel centro. Il giudice ha poi deciso di trasferirli nell'Ipm di Nisida e di Airola.