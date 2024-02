Omicidio di Castel San Giorgio: è giallo sul movente Al vaglio le ultime ore di vita dell'uomo trovato cadavere

E' ancora tutto da chiarire il movente che ha portato al delitto di un cittadino di origine marocchina, ucciso con un colpo di pistola alla testa e trovato senza vita in una piazzola, nei pressi dell'eremo di Santa Maria a Castello, a Castel San Giorgio. A trovare la salma, tra i rifiuti, sul ciglio della strada sono stati dei passanti. Per l'omicidio è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino un uomo di origine italiana. Dovrà rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione e porto illecito di arma da sparo.

I dettagli

A far scattare l'allarme la denuncia della moglie della vittima che non aveva più sue notizie e si è rivolta, il 30 gennaio scorso, ai carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le ultime ore di vita della vittima, per chiarire cosa possa essere accaduto tra lui e il suo assassino. Se i due si conoscessero e si fossero recati di comune accordo in un luogo isolato per risolvere una questione in sospeso.