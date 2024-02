Omicidio di Castel San Giorgio, in carcere il presunto assassino La decisione del gip dopo l'udienza di convalida: c'è l'aggravante della premeditazione

Nuovi sviluppi nell'indagine aperta dalla Procura di Nocera Inferiore sull'omicidio di un cittadino di nazionalità marocchina, il cui cadavere è stato rinvenuto in una piazzola di sosta a poca distanza dall'eremo di Castel San Giorgio.

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e del comando provinciale di Salerno sono arrivati in tempi strettissimi al fermo del principale sospettato: si tratta di un italiano, di professione ragioniere, che conosceva la vittima.

Al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la reclusione in carcere per il presunto assassino.

Le accuse a suo carico sono di omicidio premeditato e porto abusivo di arma da fuoco.