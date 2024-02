Carnevale sicuro, la Finanza sequestra 19mila articoli non a norma nell'Agro Il titolare dell'attività è stato segnalato alla Camera di Commercio

Continua senza sosta l’azione repressiva a tutela del mercato dei beni e dei servizi da parte della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, che ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, con lo scopo di contrastare il commercio di articoli non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti, posti in vendita in violazione dei dettami del Codice del Consumo.

Nell'ambito di questi interventi, le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati hanno rinvenuto e sequestrato, in un esercizio commerciale di San Valentino Torio, circa 19mila articoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso, in lingua italiana, previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore.

I prodotti posti sotto sequestro, tra cui oltre a merce per la casa anche maschere, gadget e accessori vari pronti per essere commercializzati per l’imminente festività del “Carnevale”, sono stati cautelati a norma di legge e ritirati dal mercato.

Il titolare dell’esercizio, di origine asiatica, è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.



La Guardia di Finanza conferma la costante attenzione riservata alla commercializzazione di prodotti che rispettino gli standard CE e nazionali: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza.