Positano: costringe un coetaneo a spacciare cocaina e a dargli i guadagni In carcere un uomo

Il 7 febbraio a Positano i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di M.L.C., per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, estorsione e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. Secondo l'ipotesi accusatoria l'indagato avrebbe costretto un coetaneo a spacciare cocaina facendosi consegnare gli introiti.