Roccapiemonte: trovato in possesso di droga, arrestato dai carabinieri Il 35enne beccato con crack e marijuana

Il 15 febbraio scorso a Roccapiemonte i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio hanno arrestato, in flagranza di reato per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 35enne del luogo. Il giovane è stato sorpreso, durante un servizio di controllo dinamico del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre cedeva del crack ad un acquirente del posto. La successiva perquisizione in casa dell'uomo ha permesso ai militari di trovare crack e marijuana per un peso complessivo di 3.10 grammi, nonché 60 euro in contanti. Il 35enne si trova ai domiciliari.