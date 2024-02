Trovato un cadavere ad Albanella: indagano i carabinieri E' stato rinvenuto sotto un albero in una zona rurale

Giallo ad Albanella dove è stato ritrovato un cadavere mummificato sotto un albero, con un cappio al collo, in una zona rurale, in località Vuccolo Cappasanta.

I dettagli

Pare si tratti di un uomo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli uomini della scientifica di Salerno. Al momento non è chiara l'identità della salma, in zona non risultano persone di cui è stata denunciata la scomparsa. Tra le ipotesi dunque quella che si tratti di uno straniero senza fissa dimora.