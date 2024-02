Incendio in garage, crolla il solaio: evacuato il primo piano del palazzo Notte di fiamme e paura nel Parco San Giacomo: provvidenziale l'intervento dei caschi rossi

E' stata una notte di fiamme e paura quella appena trascorsa ad Angri. In alcuni locali adibiti a garage, all'interno del Parco San Giacomo, è scoppiato un incendio.

Il rogo ha interessato buona parte del piano interrato, facendo crollare anche il solaio. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore.

In via precauzionale è stato disposto lo sgombero del primo piano del palazzo: i caschi rossi sono stati impegnati per ore per domare l'incendio e mettere in sicurezza lo stabile.

Per fortuna non si registrano feriti ma solo tanto spavento per i residenti. Avviate le indagini per capire cosa abbia innescato le fiamme.