Bijoux e collanine artigianali, sequestrati due milioni di prodotti illegali L'attività di controllo della guardia di finanza: nel mirino la cosiddetta tecnica "wire"

Maxi sequestro di prodotti non sicuri e probabilmente pericolosi per la salute dei consumatori. I sigilli sono scattati per due milioni di articoli, nell'ambito di una serie di interventi messi a segno dalla guardia di finanza del comando provinciale di Salerno.

In particolare, i militari della compagnia di Scafati - in un negozio del centro città - hanno sequestrato merce priva di certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze d'uso in italiano.

Si tratta soprattutto di oggetti utilizzati per la maggior parte per la creazione di bijoux con la tecnica “wire”, basata sul confezionamento di gioielli artigianali realizzati manualmente tramite l'avvolgimento del filo metallico (argento, oro, rame, alluminio e metalli silver plated).

I prodotti posti sotto sequestro, tra cui pietre onice, laviche, tipo corallo e vetro nonché accessori vari, pronti per essere commercializzati agli occasionali clienti, sono stati ritirati così dal mercato dell’artigianato.

Il titolare dell’esercizio, di origine asiatica, è stato segnalato alla Camera di commercio per le sanzioni amministrative previste in casi come questo.