Incidente stradale a Salerno: investita una ragazza E' successo nei pressi della cittadella giudiziaria

Ancora un investimento di un pedone a Salerno. Una ragazza, per cause ancora non chiare, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in viale Unità d'Italia, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118 che hanno preso in cura la giovane, trasportata all'ospedale Ruggi D'Aragona.