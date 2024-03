Dylan muore a 23 anni: amava la musica e la sua città Dolore a Battipaglia, lacrime per il ragazzo che ha perso la vita in un incidente

E’ morto sul colpo il 23enne Dylan Maratea, dopo aver effettuato un sorpasso e perso il controllo del suo scooter 125, in via delle Industrie a Battipaglia. Inutile ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari accorsi sul luogo dell’incidente. Nell’impatto con l’asfalto ha sbattuto violentemente la testa, non indossava il casco.

Con lui c’era un amico 26enne che ha riportato invece ferite agli arti è stato condotto in ospedale. Sul luogo dell’incidente la polizia municipale e i carabinieri che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza della zona. Il motorino è stato sequestrato. Dylan avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver urtato il cordolo spartitraffico nel tentativo di non cadere, è poi finito contro un palo. Dolore a Battipaglia per il 23enne che amava la musica e la sua città.