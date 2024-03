Incidente a Eboli: uomo in bicicletta travolto da un’auto, è grave Violento l'impatto, sul posto i carabinieri e il 118

Ancora un incidente stradale a Eboli, travolto da un’auto in transito un extracomunitario che viaggiava a bordo della sua bicicletta. E’ successo lungo la SS18k, nei pressi del bivio di Santa Cecilia.

La vittima è in gravi condizioni. Violento l’impatto con la vettura che ha sbalzato a terra l’uomo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. E’ solo l’ultimo di una lunga serie di investimenti sulla statale 18 che vede coinvolti extracomunitari, molti dei quali lavorano in agricoltura, che sono soliti spostarsi sul lungo rettilineo in bicicletta.